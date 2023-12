Mistrz Europy nie wie, na co się pisze. Będzie tego żałował?

Kariera Szymona Woźniaka to idealny przykład, że ciężka praca popłaca. Wychowanek bydgoskiej Polonii nigdy nie był uznawany za wielki talent, a do wszystkiego musiał dojść samemu. Z roku na rok notuje progres i wspina się coraz wyżej. Niedawno osiągnął życiowy sukces i awansował do cyklu Grand Prix. Polak powalczy o mistrzostwo świata, lecz paradoksalnie może mu to zaszkodzić. W przeszłości wielu zawodników odbijało się od cyklu i nie wracali już do szczytowej formy.