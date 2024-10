Mistrz emeryt chce do PGE Ekstraligi. To prawdziwa randka w ciemno

Nicki Pedersen może wrócić do PGE Ekstraligi. Trzykrotny mistrz świata nie ma zbyt wielu opcji, dlatego sam zgłosił się do prezesa Krzysztofa Mrozka, który buduje skład po awansie do PGE Ekstraligi. Od razu zaznaczmy, że ten transfer to nic pewnego. Tym bardziej, że ostatnio pojawił się temat Chrisa Holdera w Rybniku. Jeśli strony się dogadają, to Australijczyk może zamknąć Pedersenowi drogę do miejsca w drużynie.

