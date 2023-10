Mistrz chciał go mieć w drużynie. Był szybki telefon z klubu

Basso przewraca park maszyn do góry nogami

Duńczyk już związał się z H.Skrzydlewska Orłem Łódź, gdzie ma być podstawowym zawodnikiem na pozycji U24. Basso wie, że to dla niego szansa, dlatego robi wszystko, żeby być przygotowanym do jazdy w 100 procentach.

Nie jest natomiast tajemnicą, że nowym mechanikiem Basso został Tomasz Dołkowski, który przez 9 lat pracował dla Nickiego Pedersena. I to jest chyba najlepsza rekomendacja. Wytrzymać tyle lat z Nickim, to wielka sprawa. Wiadomo, że jest on wymagającym pracodawcą. Dołkowski musi mieć to coś, skoro tak długo był u Pedersena. To jest człowiek, który może bardzo pomóc Basso.