Mistrz był w szoku. Zaskakujący finał popisów na motocyklu

Mało który żużlowiec ma tak luźne podejście do życia jak Tai Woffinden. Wraz z każdym kolejnym rokiem Brytyjczyk coraz bardziej zaskakuje swoich kibiców oryginalnymi pomysłami. Na przykład w sezonie 2022 fani mogli podziwiać serię vlogów. Gdy pomysł nie wypalił, trzykrotny indywidualny mistrz świata zainteresował się produkowaniem muzyki. Za nim ukończony specjalny kurs i premiera pierwszego utworu na Spotify. Cieszy się on tak ogromnym zainteresowaniem, że na jeden z eventów jako gwiazdę wieczoru zaprosiło go nawet wrocławskie Radio Eska.