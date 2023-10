Mistrz będzie mechanikiem na drugim końcu świata

W zakończonym niedawno sezonie Cierniak znów osiągnął bardzo wiele, śmiało można powiedzieć, że jest jednym z najbardziej utytułowanych młodzieżowców w historii żużla . Obronił indywidualne mistrzostwo świata juniorów, obronił z Motorem tytuł DMP, świetnie jeździł w PGE Ekstralidze. Z okresu juniorskiego wyciągnął w zasadzie maksa, bo turnieje których nie udało mu się wygrać w tym roku, wygrywał w poprzednich. No, może poza jednym. W dorobku Cierniaka nie ma i już nie będzie Srebrnego Kasku. Ale to nie jest z pewnością dla niego żadna tragedia.

Polski talent jeździł tak dobrze, że niektórzy sugerowali jego kandydaturę jako dziką kartę na GP 2024. Z elity wypadło dwóch naszych zawodników, a pretendenci do zaproszeń jakiegoś szału nie robili. Ostatecznie dziką kartę otrzymał Dominik Kubera, a Cierniak musi jeszcze poczekać . Ma jednak 21 lat, więc czasu sporo. Być może zresztą nie będzie musiał w ogóle czekać, bo awansuje sam. Wielokrotnie bez problemu rywalizował ze starszymi żużlowcami.

Polski mistrz świata w Australii jako... mechanik kolegi!

Cierniak ma przed sobą kilka miesięcy teoretycznie spokojniejszego czasu w życiu, bo niedawno skończył się sezon ligowy. No właśnie. Teoretycznie. Bo w praktyce Polak znów będzie w rozjazdach. Dokąd się wybiera? - Stany Zjednoczone, robię sobie objazdówkę po najciekawszych miejscówkach. W grudniu lecę na galę FIM, by odebrać wyróżnienie za mistrzostwo świata juniorów, a później do Australii. Odwiedzę swojego kumpla z Motoru Lublin, Frasera Bowesa i w trakcie sezonu na Antypodach będę jego mechanikiem. Zaczynałem swoją przygodę z żużlem od mechanikowania i trochę się za tym stęskniłem, więc bardzo miło będzie połączyć zwiedzanie Australii z pracą w warsztacie - opisał Cierniak w rozmowie z oficjalną stroną Red Bulla.