Miss z zarzutami. Prowadziła auto w stanie nietrzeźwości

Jak czytamy na stronie wspomnianej gazety, 30-letniej kobiecie postawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. To przestępstwo opisane w art. 178a par. 1 Kodeksu Karnego. Mówi on, że: "kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. Dodajmy, że Sandra M. na miejscu zdarzenia odmówiła badania alkomatem, co tylko pogorszyło jej sytuację.