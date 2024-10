Miśkowiak jest stworzony dla Falubazu. To perfekcyjny transfer

Jakub Miśkowiak na ten moment jest daleki od pozostanie w ebut.pl Stali Gorzów. 23-latek to na ten moment najbardziej rozchwytywany zawodnik na żużlowej giełdzie transferowej. O Miśkowiaka bije się kilka klubów, a jak już informowaliśmy, wstępne zainteresowanie tym zawodnikiem wyraził też Falubaz Zielona Góra. – Jeśli ten transfer dojdzie do skutku, to będzie świetne rozwiązanie dla obu stron – mówi nam Jacek Frątczak, były menedżer żużlowy m.in. Falubazu.