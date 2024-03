"Miś z Krupówek" w Falubazie. Co za akcja klubu!

Furorę od kilkunastu dni robią w internecie wszelkie przeróbki sytuacji, która wydarzyła się w Zakopanem. Aktorka Hanna Turnau została zaczepiona w swoim rodzinnym mieście przez mężczyznę przebranego za niedźwiedzia. Powiedział on jej, że nie ma prawa robić sobie self-tape'a (nagrania castingowego do roli), jeśli mu za to nie zapłaci. Na "misia" wylała się wielka fala krytyki, ale sama akcja stała się bardzo popularna. Wykorzystał ją także Falubaz Zielona Góra.