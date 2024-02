Miłośniczka koni. Łamie serca sportowcom

Olimpia Bembenik to młoda, atrakcyjna kobieta, która jest show jumperem, czyli skoczkiem. Bembenik skacze nie tylko na koniach, ale także od żużlowca do żużlowca, nieustannie kradnąc im serca. Nic dziwnego, bo urok tej kobiety powala. Jest nie tylko atrakcyjna, ale także bardzo skromna.

Szybka Kontra. Hit transferowy w PGE Ekstralidze! To zmieni układ sił w lidze. WIDEO

Szybka Kontra. Hit transferowy w PGE Ekstralidze! To zmieni układ sił w lidze. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Dwóm żużlowcom już pokazała drzwi

Olimpia Bembenik przed laty była w związku z Maksymem Drabikiem . Para rozstała się, ale to nie był koniec podbojów miłosnych Olimpii Bembenik w świecie żużlowym.

Wszystko wskazywało na to, że para jest w sobie zakochana po uszy, ale nie tak dawno rozleciał się ich związek. Wielu kibiców nad tym mocno ubolewało, bo w internecie powstały nawet fan page Olimpii Bembenik i Bartosza Smektały, a na Instagramie są one widoczne do dziś.