Miliony z kieszeni podatników! Eldorado spółek Skarbu Państwa

To najlepsza kiełbasa wyborcza

W ostatnim czasie kluby żużlowe ogłaszają nowych sponsorów, do których należą spółki Skarbu Państwa. W ostatnim czasie uczyniła to Fogo Unia Leszno oraz ebut.pl Stal Gorzów. To nieprzypadkowe ruchy ze strony tychże firm, bo zbliżają się wybory parlamentarne, samorządowe oraz do europarlamentu. Sponsorowanie popularnego sportu jest najlepszą kiełbasą wyborczą.