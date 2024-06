Miliony wyrzucone w błoto. Już żałują tego transferu

Pieniądze wyrzucone w błoto

Są wściekli, "Neymar" znów dał o sobie znać

Pawlicki podkreślał, że został wywieziony do płotu przez Maxa Fricke'a i nie miał miejsca na wyratowanie się z tej sytuacji. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna, bo na powtórkach było widać gołym okiem, że Australijczyk dojechał maksymalnie do środka toru. 29-latek miał wystarczająco dużo miejsca, ale zdawał sobie sprawę, że jest na straconej pozycji.

Kibicom puszczają nerwy, bo to kolejna taka akcja, kiedy jesteśmy świadkami kontrolowanych upadków ze strony byłego mistrza Polski. Nie dają mu spokoju i wprost przyznają, że "Neymar" znów wraca do akcji. Kwestia utrzymania w dalszym ciągu nie jest rozstrzygnięta, więc każdy punkt jest na wagę złota. Natomiast wybryki polskiej gwiazdy kosztowały Falubaz nawet zwycięstwo w Grudziądzu, dzięki czemu dopisaliby dodatkowe dwa punkty do tabeli. To pozwoliłoby im na spokojnie myśleć już o przyszłym sezonie.