Miliony wyrzucone w błoto? Czas na męskie decyzje [FELIETON]

For Nature Solution Apator Toruń do spółki z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz to dwa największe rozczarowania początku sezonu w PGE Ekstralidze. Podopieczni Roberta Sawiny mieli w tym roku walczyć o medal, a tymczasem bardziej przypominają zespół mierzący się o utrzymanie. Zwycięstwo u siebie ze Stalą, a następnie trzy porażki: na własnym torze ze Spartą i na wyjazdach w Krośnie oraz Lesznie - to nie wygląda dobrze.