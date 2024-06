Miliony w błoto, te liczby porażają. Nie uzasadniają takiej wypłaty

Bardzo drogi pogromca juniorów

Jeden z najsłabszych U24 w PGE Ekstralidze

Średnia Miśkowiaka wynosi 1,296, wyjazdowa średnia to z kolei 0,882. Te liczby w żaden sposób nie uzasadniają milionowej gaży dla zawodnika . Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, który po odejściu Miśkowiaka odetchnął finansowo wziął na jego miejsce Madsa Hansena. Dał Duńczykowi zdecydowanie mniej niż miał Miśkowiak w sezonie 2023. W zamian dostał niezłą jakość. Średnia Hansena to 1,724, wyjazdowa średnia to 2,000. Między nim i Miśkowiakiem jest przepaść.

Trener Stali tak mówi o problemach z Miśkowiakiem

Co na to Stal? - Wiemy, w czym problem - mówi nam trener Stanisław Chomski. - Zawodnik zderzył się z innym podejściem - dodaje, choć szczegółów nie zdradza.

Szkoleniowiec Stali wierzy, że Miśkowiak może im jeszcze dać jakość, jakiej oczekuje klub. - Ma potencjał. W Toruniu ładnie wyskoczył w biegu z Lambertem, ale potem pojechał kwadratowo. On się często w meczu gotuje. Ma duże oczekiwania względem siebie. Wie, że go wzięliśmy, bo liczyliśmy na dużo punktów. Widzi, że tego nie daje. Chce to zmienić, ale nakłada na siebie zbyt wielką presję i to się obraca przeciwko niemu.