Miliony przejdą mu koło nosa. W klubie nabierają wody w usta

Jason Doyle podpisał z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz kontrakt gwarantujący mu 950 tysięcy złotych za podpis i 9,5 tysiąca złotych za punkt. Przy 160 punktach, co dla takiego zawodnika nie powinno być większym problemem, skasowałby 2,5 miliona za sezon. Już jednak wiadomo, że nie tylko nie zarobi tych pieniędzy, a wręcz będzie musiał oddać to, co już przelano na jego konto.