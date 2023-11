Miliony pójdą w ruch. Kolejny stadion przejdzie modernizację

Stadion Żużlowy im. Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku potrzebuje dużych zmian, bo ostatni duży remont miał miejsce w latach 1998-2001. Gdański Ośrodek Sportu, czyli zarządca obiektu, z którego korzystają żużlowcy Energa Wybrzeża, już ma dla kibiców pierwsze konkrety. Do marca 2024 zostanie zamontowane odwodnienie liniowe (rok przed wymaganym terminem), natomiast w 2025 roku nastąpi zmiana pochylenia poprzecznego łuków oraz dojdzie do wymiany oświetlenia.



Szok! Wszystko wygrywali, a on musiał gasić pożary. "Były krzyki, zawodnicy pyskowali"



Bardzo możliwe, że liczba elementów do poprawy będzie jeszcze większa. Już w styczniu 2021 roku zorganizowano spotkanie, na którym władze obiektu i Wybrzeża ugościli przedstawicieli Głównej Komisji Sportu Żużlowego oraz Ekstraligi Żużlowej w celu sprawdzenia, do jak dużych inwestycji będzie musiało dojść, jeśli gdańska drużyna awansuje do PGE Ekstraligi. Od przyszłego sezonu drugi szczebel rozgrywkowy (tam startuje Energa Wybrzeże) będzie również zarządzany przez Ekstraligę.