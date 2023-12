Miliony od prezydenta. Te słowa go zabolały. Szansa na nowy polski klub

Ligowy klub żużlowy w Krakowie jednak ma szansę powstać. W tej chwili stowarzyszenie, które stoi za inicjatywą, zakłada spółkę. Chcą, żeby ten nowy twór był przejrzysty i transparentny. Najważniejsze jest jednak to, że władze miasta mają się mocno zaangażować. Wiemy, że prezydenta Jacka Majchrowskiego bardzo zabolały słowa Krzysztofa Cegielskiego w Interii o tym, że nie lubi i nie czuje on sportu, że 2 miliony złotych, które poszły na modernizację stadionu Wandy to kasa wyrzucona w błoto.