Miliony nie jadą. Nikt się przed nimi nie położy

Gwiazdorski skład i wielkie pieniądze w Stali Rzeszów były przed sezonem powodem do tego, by upatrywać w tej drużynie zdecydowanego faworyta rozgrywek, który być może w ogóle nie przegra meczu. Życie jednak mocno zweryfikowało te założenia i póki co Stal nie jest nawet liderem.