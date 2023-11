Miliony na stół. Oni powalczą o prawa do najlepszej ligi świata

Obecnie obowiązujący kontrakt telewizyjny z Canal Plus dobiega końca w 2025 roku. Na jego mocy nadawca za możliwość pokazania rozgrywek PGE Ekstraligi w latach 2022-2025 zapłacił 242 miliony złotych. To był prawdziwy rekord w historii tej ligi. Rocznie do podziału jest więc nieco ponad 60 milionów złotych. Wraz z wejściem w życie tej umowy ruszyła m.in. PGE Ekstraliga do lat 24, a kluby zobligowane są do szkolenia młodzieży oraz prowadzenia zaawansowanych działań marketingowych.