Miliony na prowincji. Porównują ich do Hoffenheim i Niecieczy

16 kwietnia, to miał być historyczny dzień dla 45-tysięcznego Krosna. Jedna czwarta mieszkańców miała przyjść na stadion i dopingować Cellfast Wilki w pierwszym meczu sezonu 2023. No właśnie, miała, bo 12 kwietnia ukazał się komunikat Ekstraligi.

Kibice Cellfast Wilków trochę jeszcze poczekają na wielką premierę

- W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, pracami budowlanymi i remontowymi, które nie pozwoliły na prawidłowe, zgodne z regulaminem przygotowanie toru w Krośnie do treningów i zawodów po okresie zimowym oraz niekorzystnymi prognozami na najbliższe dni, na wniosek organizatora Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. postanowiła odwołać mecz 2. rundy Cellfast Wilki Krosno - For Nature Solutions Apator Toruń zaplanowany na dzień 16 kwietnia 2023 - czytamy w komunikacie.

Wilki Krosno od pięciu miesięcy na rollercoasterze

Dodajmy, że choć w komunikacie zwrócono uwagę na to, że odwołanie ma też związek z pracami, to nikt nie zamierza karać Wilków. Ekstraliga raczej stara się docenić to, jak w 5 miesięcy zmieniono stadion na prowincji. - Mogliśmy im kazać jechać na upartego, ale raz, że nie byłoby bezpiecznie, bo kilka dni temu na torze leżał śnieg, a dwa, że nie mogliby wpuścić kibiców, bo jeszcze nie mają wszystkich zgód - słyszymy od jednego z działaczy organu zarządzającego ligą.

Nic dziwnego, że Wilki nie zdążyły się uwinąć z wszystkim. W końcu to, co dzieje się w Krośnie, to jest prawdziwy rollercoaster. Stadion, który nie tak dawno mieścił 3300 widzów, został rozbudowany do pojemności 7000 tysięcy.