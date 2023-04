Miliony dla najlepszych i powrót Rosjanina. Rusza najlepsza liga świata

Rekordowy kontrakt mistrza Zmarzlika

5-6 milionów złotych - na tyle wyceniany jest kontrakt Bartosza Zmarzlika w Motorze Lublin. To rekordowa umowa, jakiej w polskim żużlu jeszcze nie było. Polak to jednak trzykrotny mistrz świata i absolutna gwiazda PGE Ekstraligi. Dla niektórych wielkim szokiem był fakt, że zdecydował się opuścić Stal Gorzów, której był żywą legendą. Sam zawodnik powtarzał, że potrzebował nowych wyzwań i chciał spróbować czegoś innego. W środowisku krążą z kolei teorie spiskowe, że do zmiany klubu miał zachęcać go m.in. rekordowy kontrakt z Orlenem opiewający na kwotę 2 milionów złotych . Tutaj nie ma przypadku, bo spółka Platinum jest z kolei sponsorem tytularnym Drużynowych Mistrzów Polski.

Wielki powrót mistrza świata

Rekordowy kontrakt telewizyjny

242 miliony złotych wynosi wartość kontraktu telewizyjnego, na mocy którego telewizja posiada prawa do transmitowania rozgrywek PGE Ekstraligi. Umowa została podpisana na lata 2022 - 2025, a z jej tytułu na konta klubów i organu zarządzającego ligą wpłynie sumarycznie 60,5 miliona złotych. To kosmiczne pieniądze, jakich jeszcze w tej dyscyplinie nie było. A wszystko wskazuje na to, że to wcale nie koniec. Już teraz spekuluje się, że po wygaśnięciu kontraktu kolejny znów będzie rekordowy. Wszystko przez to, że PGE Ekstraliga przymierza się do poszerzenia ligi do 10 zespołów.