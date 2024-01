Milionowy majątek byłego prezesa. Dzisiaj jest posłem rządzącej koalicji

Olbrzymi majątek posła Roberta Dowhana

Robert Dowhan jak każdy inny poseł był zobligowany do złożenia oświadczenia majątkowego. Okazuje się, że dorobek polityka jest bardzo pokaźny. Zgodnie z jego deklaracją wynika, że na rachunku bankowym posiada 84 385,90 złotych, a w gotówce 650 000 złotych. Posiada także oszczędności w walucie obcej, tj. odpowiednio: na koncie bankowym 16 279 dolarów (ok 65 tys. zł.), 778,12 euro (ok. 4 tys. zł.) oraz w gotówce 45 000 dolarów (ok. 180 tys. zł.), 12 000 euro (ok. 52 tys. zł.), 1900 franków szwajcarskich (ok. 8,5 tys. zł.), oraz 4700 dolarów kanadyjskich (ok. 14 tys. zł.).