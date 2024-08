Milionowy kontrakt na stole. Gwiazdor pogrywa z polskim klubem

Od kilku tygodni mówi się o tym, że Leon Madsen zmieni klub. Po ośmiu latach spędzonych we Włókniarzy Częstochowa, w przyszłym sezonie ma dołączyć do NovyHotel Falubazu Zielona Góra. Zielonogórzanie proponują Madsenowi nie tylko gwiazdorski kontrakt, opiewający na wielkie miliony, ale także wsparcie sponsora indywidualnego. Choć wszystko wydaje się być dopięte, Madsen wciąż nie odesłał podpisanej umowy do zielonogórskich działaczy.