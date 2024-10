Milionowe budżety polskich klubów. Liga napakowana gwiazdami, to już szaleństwo

Żużel. Metalkas 2. Ekstraliga napakowana gwiazdami

Odkąd wprowadzono przepis o zawodniku U24, co roku z PGE Ekstraligi wypadają znani zawodnicy. Nieustannie słyszymy, że w tym sezonie liga będzie najmocniejsza w historii. W Metalkas 2. Ekstralidze mieliśmy już Nickiego Pedersena, Krzysztofa Kasprzaka i Mateja Zagara, choć jeszcze niedawno wiedli prym w najwyższej klasie rozgrywkowej i z powodzeniem ścigali się w cyklu Grand Prix. Nawet im wostatnim czasie drugi poziom uprzykrzył życie. A w 2025 roku wszystkim będzie ciężko.



Już po spadku z elity Fogo Unia Leszno chciała zamknąć temat awansu, namawiając do pozostania piątego zawodnika PGE Ekstraligi Janusza Kołodzieja i Grzegorza Zengotę (23. miejsce). Pozostali prezesi nie zniechęcili się, wręcz zmobilizowali się do następnych hitów. Michał Drymajło z Texom Stali Rzeszów odpowiedział zakontraktowaniem trzykrotnego mistrza świata Taia Woffindena, Pawła Przedpełskiego oraz Keynana Rew, który jest materiałem na najlepszego żużlowca U24 w lidze. Pierwsi dwaj po rozczarowujących sezonach chcą się odbudować.