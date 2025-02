Milionowa inwestycja zagrożeniem dla polskiego klubu. To będzie wielki plac budowy

Wkrótce ruszy długo wyczekiwany remont stadionu miejskiego w Tarnowie. Żużlowy klub do spółki z miastem mają niespełna dwa miesiące na wykonanie niezbędnych prac. Czas goni, bo rozgrywki ligowe za pasem, a za chwilę stadion zamieni się w wielki plac budowy. To nie ułatwi beniaminkowi przygotowań do arcyważnego sezonu.