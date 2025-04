Milionerzy wracają do gry. Wymowne słowa Bartosza Zmarzlika

Orlen Oil Motor Lublin ma apetyt na czwarte złoto. Betard Sparta może im przeszkodzić

Od dwóch latach Betard Sparta Wrocław depcze Motorowi po piętach. Z budżetem sięgającym 30 milionów jest najbogatszym polskim klubem żużlowym. Prezes i biznesmen Andrzej Rusko stworzył prawdziwą potęgę. Nie mija moda na Spartę, od kilku lat stadion Olimpijski we Wrocławiu jest wypełniony po brzegi. W tym roku Sparta chce zrzucić Motor z tronu. Nie brak głosów, że to się uda. Prezes Falubazu Adam Goliński mówi wprost, że transfer Brady’ego Kurtza zrobi różnicę. Rusko lubi stawiać na zawodników, którzy wcześniej nie mieli wielkich osiągnięć, a u niego wypływają na szerokie wody.

Apator Toruń trzecią siłą ligi, choć gwiazdy na razie mają kłopoty

Trzecią siłą PGE Ekstraligi będzie KS Toruń.Już bez Apatora w nazwie (firma nie płaciła za to grosza, a jej obecność była ukłonem w stronę kibiców), ale za to z dużymi zmianami w składzie. Mikkel Michelsen i Jan Kvech zamiast Pawła Przedpełskiego i Wiktora Lamparta, to może być strzał w dziesiątkę. Martwić może trochę forma Patryka Dudka w sparingach, ale doświadczony mechanik Dariusz Sajdak prędzej czy później ogarnie temat. Delikatne kłopoty na starcie ma też Emil Sajfutdinow, który pozamykał sobie drzwi do warsztatów najlepszych tunerów.