Milioner przejmie władzę w polskim klubie. W mieście panika

Falubaz chce wypuścić i sprzedać akcje przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta

Nikt w mieście nie ma wątpliwości, że cała ta akcja z akcjami ma na celu utrzymanie kontroli nad klubem przez Kubickiego. W ostatnich miesiącach to on de facto rozdawał karty w Falubazie. Miasto z pakietem 43 procent jest wciąż największym udziałowcem. Kubicki mógł liczyć na poparcie Bieńkowskiego, który ma 38 procent akcji.

Ten ruch zmieni wszystko. Milioner będzie miał 51 procent

Przyszły prezydent prosił, ustępujący nie posłuchał

W kuluarach da się też słyszeć mocne głosy o działaniu na szkodę miasta, które w tym roku miało wydać nawet 10 milionów na klub (na budynku na stadionie wisiała nawet tabliczka urząd miasta), a teraz lekką rączką chce oddać władzę w klubie. Na dokładkę to się dzieje, gdy działa ustępujący prezydent. - Pozostaje nam liczyć na oburzenie opinii publicznej - przyznaje Urbaniak, którego bardzo dziwi to, że miasto, które dotąd angażowało się tak mocno, teraz nie znalazło tych 250 tysięcy, żeby utrzymać pakiet zachowujący status quo.

To aż bije w oczy

Planowany spadek udziałów miasta z 43 na 33,93 procent aż bije w oczy. Tym bardziej że w duecie miasto (Kubicki) - Bieńkowski, to ten pierwszy był rozgrywającym. Oczywiście Bieńkowskiego, który jest w setce najbogatszych Polaków zdecydowanie stać na utrzymanie Falubazu. W tym roku ratował klub wchodząc z firmą NovyHotel do nazwy i łatając dziurę po Enei.

Zdaniem radnych, to co ma się wydarzyć, to ewidentna chęć utarcia nosa Dowhanowi i trudna do wytłumaczenia niechęć przed audytem, który chciały zrobić nowe władze miasta.