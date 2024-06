Milioner kusi gwiazdę Motoru. Nie przewidział jednej rzeczy

Kryzys w polskim klubie, to gotowy plan na katastrofę

W Toruniu mają bardzo dobrych zawodników, którzy potrafią jechać. Wszyscy zwalają winę na sprzęt, ale dla mnie jest to brak wiedzy i brak czucia własnego motocykla. Nie potrafią się wytłumaczyć, bo nie wiedzą jak prawidłowo odczytać warunki torowe i dopasować silnik. Emil nie jest tak dobry jak rok temu. Do tej pory nas przyzwyczaił, że robił na torze co chciał. Bawił się z przeciwnikami, szalał na dystansie. Tego teraz nie widać i tylko możemy słuchać jego tłumaczeń

Kuszą gwiazdę, miliony na stole

W Toruniu myślano o tym, że zespół znów zakręci się wokół podium, a po sezonie zastąpią Pawła Przedpełskiego jakąś gwiazdą i powalczą o najcenniejszy laur. Działacze KS Apatora rozmawiali już z Jackiem Holderem i to wicelider klasyfikacji generalnej Grand Prix jest "jedynką" na liście prezesa. To z kolei słono kosztowałoby klub, który musiałby dołożyć dodatkowy milion do budżetu.

To największa przeszkoda na ich drodze

Tu jednak pojawia się zasadnicze pytanie - Czy Motor wypuści Jacka? Dopóki nie wprowadzi się żadnych regulacji, to nikt nie zrezygnuje z jego usług - tłumaczy. Mistrz Polski także jest spokojny, że zatrzyma cały skład. Tylko Motor i Sparta płacą dużo i na czas. To jeden z głównych argumentów przy rozmowach kontraktowych . Ponadto zawodnicy w Lublinie mogą liczyć na ekstra dodatki. Chodzi o umowy z powiązanymi z klubem sponsorami. W tym przypadku kwoty sięgają kilkuset tysięcy.

"Ta drużyna nie zasługuje na medal"

Wracając do Torunia, to wyciągnięcie Holdera z powrotem do siebie jest praktycznie niemożliwe. Przynajmniej na razie, bo tegoroczne rozmowy mogą zaprocentować w przyszłości. Obecnie sztab ma problem też z innymi zawodnikami, a nie tylko z Przedpełskim. Ten natomiast był jedną z najjaśniejszych postaci ostatniego spotkania. Polak w tym roku ma jednak zbyt wiele wpadek i wiele wskazuje na to, że rozstanie jest nieuniknione.