Miliarder rzuci wyzwanie Motorowi Lublin. Stać go na transfer Bartosza Zmarzlika

Stanisław Bieńkowski to człowiek, o którym w żużlowym środowisku w ostatnim czasie mówi się coraz więcej. Chodzi o miliardera, którego fortuna wyceniana jest na kwotę 2,3 miliarda złotych, co plasuje go na 30. miejscu na liście najbogatszych Polaków. To on jako większościowy udziałowiec Falubazu Zielona Góra ma wyprowadzić klub na szczyt i zdetronizować Motor Lublin. Niektórzy mówią, że może sięgnąć nawet po Bartosza Zmarzlika, jeśli tylko będzie miał taki kaprys.