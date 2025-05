Miliarder pogroził palcem i stało się to. Duża niespodzianka

Damian Ratajczak, Stelmet Falubaz Zielona Góra: - Bardzo się cieszę z tego występu. Po to pracuję z trenerami w Zielonej Górze oraz z moim całym teamem, by takie zawody, jak te zaliczać, zbierać punkty zawodnikom z przeciwnej drużyny i żeby być coraz lepszym.

Żużel. Duża ulga w Zielonej Górze. Ratajczak lepiej wychodził spod taśmy

- Po to pracuję z trenerem Piotrem Protasiewiczem nad tym aspektem. Staram się też dobierać odpowiednie ustawienia, by i starty były dobre i prędkość na dystansie zadowalająca. Myślę, że to tak wyglądało w meczu z Apatorem. Jestem zadowolony, bo wyścigi z moim udziałem układały się albo remisowo albo drużynowymi zwycięstwami. W 12. biegu przyjechałem do mety ostatni, ale dużo nie brakowało do założenia Emila Sajfutdinowa. Z seniorami z Torunia jest tak, że wystarczy delikatny błąd na dystansie i jedzie się z tyłu.