Miliarder jeszcze nic nie ogłosił, ale pojawiły się przecieki. Gwiazdy żyją w strachu

Falubaz przed rewolucją. Prezes Goliński ściągnie gwiazdy

Nowy Falubaz będzie budowany wokół Madsena

Z tego Falubazu, który mamy obecnie ma zostać Madsen. Wokół niego ma być budowany nowy Falubaz. Duńczyk jest w zasadzie jedynym seniorem pewnym miejsca w składzie także na 2026. W Zielonej Górze poważnie myślą o tym, żeby poszukać polskiego U24, bo to pozwoliłoby jechać Falubazowi na trzech zawodników zagranicznych. To naprawdę dobra koncepcja. Nawet słabszy polski U24 nie byłby złym rozwiązaniem, bo z drugiej strony klub dołożyłby jeszcze dwie gwiazdy pokroju Madsena.

Rasmus Jensen już od dawna spisywany jest na straty

Inna sprawa, że panowie absolutnie nie mają co załamywać rąk. Do połowy maja mogą przekonywać pracodawcę, że warto im zaufać. Curzytek także za rok będzie mógł jeździć jako U24, więc ma o co walczyć. Pawlicki z Hampelem także. Zresztą Hampel mocno się szykuje na sezon 2025. Za chwilę będzie testował nowe silniki Flemminga Graversena. Absolutnie stać go na to, żeby zakończyć rozgrywki z biegopunktową średnią powyżej 2 punktów. A to będzie oznaczało pozostanie Hampela w Falubazie i wyrok dla Pawlickiego.