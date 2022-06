Miesiąc życia 16-latka. Tak spełnia marzenia

Michał Konarski Żużel

Kilkanaście dni temu Oskar Paluch zadebiutował w PGE Ekstralidze. Zrobił to w wielkim stylu. Teraz z kolei pojawił się w cyklu GP. Co prawda tylko na prezentacji, ale tak czy inaczej było to dla niego coś niesamowitego.

Zdjęcie Oskar Paluch / Anna Kłopocka / Flipper Jarosław Pabijan