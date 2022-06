Mieli zdominować ligę, a czeka ich zacięta walka o play-off

Przed rozpoczęciem sezonu dość łatwo było podzielić drużyny 2. Ligi Żużlowej na te, które będą walczyć o awans w fazie play-off oraz na te, które zakończą sezon szybciej, niż czołowa czwórka. Do pierwszego grona zaliczano SpecHouse PSŻ Poznań, Texom Stal Rzeszów, OK Bedmet Kolejarza Opole i Metalika Recycling Kolejarza Rawicz. Na walkę na ostatnich trzech miejscach skazywano Optibet Lokomotiv Daugavpils, Unię Tarnów i Budmax-Stal Polonię Piła.

W większości te przepowiednie się spełniły, choć nie w całości. Jak to mają w zwyczaju i co czynią od paru sezonów, przedsezonowe prognozy weryfikują Łotysze. Podopieczni trenera Nikołaja Kokina urwali na własnym torze punkty do ligowej tabeli faworytom rozgrywek - Texom Stali Rzeszów i SpecHouse PSŻ-owi Poznań, wygrywając oba spotkania. Dzięki temu, na półmetku rywalizacji, Lokomotiv wciąż liczy się w walce o fazę play-off.

PSŻ i Stal stoczą bój o ostatnie miejsce w play-offach?

Jeśli Łotysze utrzymaliby wysoką formę, to - przynajmniej na tę chwilę - z play-offami pożegnałby się jeden z faworytów rozgrywek - albo poznaniacy, albo rzeszowianie. Żeby tak się jednak stało, zawodnicy Lokomotivu musieliby co najmniej pokonać u siebie obecnego lidera 2. Ligi, OK Bedmet Kolejarza Opole i zdobyć jakieś punkty na wyjazdach - w Rzeszowie, Poznaniu lub Tarnowie.

Żeby zawodnicy z Dyneburga awansowali do pierwszej czwórki, punkty musieliby stracić albo poznaniacy, albo rzeszowianie. Dla zawodników PSŻ-u kluczowe będą trzy spotkania - u siebie z Rawiczem, Rzeszowem i na wyjeździe w Opolu. Żużlowcy Stali muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości na wyjazdach w Poznaniu, Opolu i u siebie z Rawiczem. Jeśli któryś z zespołów straci punkty we wspomnianych spotkaniach, przy dobrej formie Łotyszy, może zrobić się nerwowo. Na razie faworyci rozgrywek mogą zachowywać spokój, bo wszystko mają w swoich rękach i motocyklach.

Tabela 2. Ligi Żużlowej (stan na 14.06.2022 r.):

1. Bedmet OK Kolejarz Opole - 8 meczów - 6 zwycięstw, 0 remisów, 2 porażki - 14 punktów

2. Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 8 - 5,0,3 - 12

3. SpecHouse PSŻ Poznań - 6 - 4,0,2 - 8

4. Optibet Lokomotiv Daugavpils - 7 - 3,1,3 - 7

5. Texom Stal Rzeszów - 6 - 3,0,3 - 7

6. Unia Tarnów - 7 - 2,0,5 - 4

7. Budmax-Stal Polonia Piła - 8 - 1,1,6 - 3