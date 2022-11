Mieli wspinać się na szczyt, a spadli na dno

Fajfer w Gnieźnie załatwił sobie PGE Ekstraligę

Najlepszy zawodnik. Gdy przychodził do Startu wielu powątpiewało w jego umiejętności i w to, czy w ogóle przyda się drużynie, bo przychodził po trudnym sezonie w Gdańsku. Po czterech latach jazdy Oskara Fajfera w Gnieźnie nikt już takich wątpliwości nie ma. Przez cały okres startów w barwach macierzystego klubu, Fajfer był podporą drużyny, a w ostatnich dwóch sezonach niekwestionowanym jej liderem. Trudno dziwić się zainteresowaniu tym żużlowcem ze strony ekstraligowej Stali Gorzów, a samemu zawodnikowi, że przyjął tę ofertę. Po kilku solidnych sezonach na zapleczu PGE Ekstraligi, w końcu chce się sprawdzić z najlepszymi.

Żużlowiec-amator sobie nie poradził

Ocena menadżera. Start Gniezno jest jednym z niewielu klubów, gdzie doszło do zmian w sztabie szkoleniowym na przestrzeni sezonu. Na stanowisku menadżera sezon zaczynał Błażej Skrzeszewski i nie trzeba być ekspertem, żeby stwierdzić, że się nie sprawdził w tej roli. Główny zarzut? Problemy z przygotowaniem toru w Gnieźnie. Start za jego kadencji wygrał tylko raz - z Trans MF Landshut Devils. Później zastąpił go Tomasz Fajfer i był to bardzo dobry ruch włodarzy gnieźnieńskiego klubu. Niestety dla sympatyków czerwono-czarnych, choć udało się wygrać u siebie z ROW-em Rybnik i Falubazem Zielona Góra, to nie udało się już uratować eWinner 1. Ligi.