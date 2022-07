Mieli spaść z hukiem. Nagłe odrodzenie Wybrzeża

Co prawda sytuacja Wybrzeża wciąż nie jest komfortowa, ale chyba już nikt sobie nie wyobraża, by tak jadący zespół miał spaść z ligi. Po wiosennej porażce u siebie ze Startem Gniezno, mało kto wierzył w korzystny wynik dwumeczu. Teraz Wybrzeże jedzie na rewanż i jest faworytem. O bonus jednak może być trudno.

W zeszłym tygodniu gdańszczanie zabrali nawet punkt bonusowy Falubazowi, choć jechali bez Jamroga i Trofimowa. Przed meczem kibice mówili, że porażka dziesięcioma punktami to będzie dobry wynik. Tymczasem Wybrzeże taką różnicą wygrało!

Oczywiście ekipa jest mocniejsza, odkąd dołączył do niej Timo Lahti. Ale wiele wskazuje na to, że Fin przy okazji natchnął kolegów, którzy zaczęli jechać jak szaleni. Choćby Rasmus Jensen, który przeżywa najlepszy okres w karierze.

Szybka kontra. Syndrom Janowskiego. Co się dzieje z Polakiem? WIDEO

Polonia ich zweryfikuje

Wkrótce dojdzie do starcia Wybrzeża z liderem eWinner 1. Ligi, czyli Abramczyk Polonią. - Wtedy poznamy naszą rzeczywistą moc. Gdyby udało się wygrać z Polonią, uwierzę nawet w możliwość walki o awans. I w kontekście tego co przeżywaliśmy jeszcze pod koniec maja, to będzie cud - pisze pan Jakub, kibic Wybrzeża.