Mieli rozbić giełdę, a na razie sami zostali rozbici

Betard Sparta Wrocław

W przypadku aktualnych wciąż mistrzów Polski sprawa jest bardzo prosta. Pewny jest transfer Piotra Pawlickiego, który ma zastąpić w drużynie Gleba Czugunowa. Jeśli Artiom Łaguta dostanie zielone światło na starty w PGE Ekstralidze, a tak zapewne się stanie, to Sparta skład ma kompletny. Można będzie nawet mówić o dream-teamie. Zabraknie w nim miejsca dla Gleba Czugunowa, który zostanie wypożyczony do innego klubu. Do jakiego? Dziś trudno coś pewnego zakładać, bo poza wolą zawodnika liczyć będzie się też zdanie klubu. Im szybciej wyjaśni się sprawa Łaguty, tym lepiej dla samego Gleba. Inna sprawa, że klub zechce pewnie przeciągnąć sprrawę wypożyczenia Czugunwa do wiosny. Taki komiunikat przekazano zawodnikowi.



Zostają: Woffinden, Łaguta, Janowski, Bewley, Kowalski, Curzytek

Przychodzi: Piotr Pawlicki

Odchodzi: Czugunow



Motor Lublin

Sporo znaków zapytania w przypadku lublinian. Los Wiktora Lamparta uzależniony jest od sukcesów działaczy na transferowej giełdzie. Na pewno jednak przychodzi Zmarzlika, ale do Częstochowy odejdzie Michelsen. Potrzeba więc przynajmniej jednego, a najlepiej dwóch mocny seniorów. Motor rozmawia z Jackiem Holderem i Fredrikiem Lindgrenem. W odwodzie jest Rasmus Jensen z Wybrzeża Gdańsk, ale to mocno ryzykowny transfer. Poza tym sporo niepewności jest w przypadku juniorów. Kuszony ofertą z Gorzowa jest Mateusz Cierniak i nie wiadomo, na jaki krok ostatecznie się zdecyduje. Do tego Motor poluje na juniorów beniaminka z Ostrowa.



Zostają: Kubera, Hampel, Lampart (?)



Przychodzi: Zmarzlik



Odchodzi: Drabik, Michelsen, Cierniak (?)



W kręgu zainteresowań: Lindgren, Holder, Jensen, junior z Ostrowa (potencjalnie Szostak, Krawczyk lub Poczta)



Moje Bermudy Stal Gorzów

Gorzowianie skład mają gotowy. Za Zmarzlika przychodzi Fajfer, a o miejsce U-24 powalczy Jasiński z Salonenem. Jedyny znak zapytania jest przy Cierniaku, o którego walczy prezes Waldemar Sadowski.



Zostają: Woźniak, Vaculik, Thomsen, Jasiński, Salonen, Bartkowiak, Paluch

Odchodzą: Zmarzlik, Hansen

Przychodzi: Fajfer

W kręgu zainteresowań: Cierniak

Fogo Unia Leszno

Unia jest bliska zamknięcia składu. Rewolucji wielkiej nie będzie. Smektała zastąpi Pawlickiego, a Bellego prawdopodobnie któryś z braci Holderów. Faworytem jest Jack, ale ten ma oferty z innych klubów.



Zostają: Kołodziej, Doyle, Lidsey, Ratajczak, Jabłoński

Odchodzą: Pawlicki, Bellego

Przychodzi: Smektała



W kręgu zainteresowań: bracia Holderowie

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

W Częstochowie jedyny znak zapytania to pozycja zawodnika do lat 24. Idealnie, jeśli zostanie Miśkowiak, ale kusi go tez Apator Toruń. Włókniarz i tak może być spokojny, bo w kadrze jest też Świdnicki, jednak naszym zdaniem wspomniany Miśkowiak ostatecznie nie zdecyduje się na odejście.



Zostają: Madsen, Woryna, Świdnicki



Odchodzą: Smektała, Lindgren, Jeppesen

Przychodzi: Michelsen, Drabik

W kręgu zainteresowań: Miśkowiak

For Nature Solutions Apator Toruń

Wielkich zmian w Apatorze nie będzie. Spodziewamy się jedynie odejścia Holdera i nowego zawodnika na pozycji U-24. Wspominaliśmy, że Apator chciałby mieć Miśkowiaka, ale to trudny do zrealizowania transfer. Działacze wybiorą więc najpewniej kogoś z czwórki: Nielsen, Soerensen, Hansen, Kvech.



Zostają: Sajfutdinow, Dudek, Lambert, Przedpełski, Zieliński, Lewandowski



Odchodzą: Holder

W kręgu zainteresowań: Nielsen, Soerensen, Hansen, Miśkowiak, Kvech



ZOOleszcz GKM Grudziądz

Działacze z Grudziądza mogą pochwalić się pierwszym sukcesem, jakim jest porozumie z Maxem Fricke. Teraz powinno pójść już z górki tym bardziej, że klub szuka jedynie jednego zawodnika. Chodzi o wymianę Pawlickiego na któregoś Polaka z eWinner 1. Ligi. Tutaj najwyżej akcje stoją Musielaka i Buczkowskiego. W grze był Fajfer, ale ten wybrał ofertę z Gorzowa. Nieznana jest przyszłość Jakobsena i Tarasienki.



Zostają: Pedersen, Krakowiak, Kasprzak, Pludra, Łobodziński

Odchodzą: Pawlicki

Przychodzi: Fricke

W kręgu zainteresowań: Jakobsen, Musielak, Buczkowski, Tarasienko