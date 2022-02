Mieli nauczyć go żużla, a nauczyli pić wódkę

Piotr Kaczorek Żużel

Od tego sezonu Discovery Sports Events przejmuje prawa do żużlowych mistrzostw świata. Choć może to być zaskakujące, nie jest to pierwsza styczność amerykańskiego giganta z żużlem. 15 lat temu ta dyscyplina zagościła na antenie Discovery Channel w ramach programu „Ultimate Biker Challenge”. Prowadzący programu, Warren Pole, odwiedził Gniezno by nauczyć się jeździć na żużlu.

Zdjęcie Adrian Gomólski, ówczesny zawodnik Startu, był jednym z instruktorów Brytyjczyka podczas nauki jazdy na żużlu / Marcin Karczewski / Newspix