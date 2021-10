Mieli już sezon wstydu. Mogą wyśrubować niechlubny rekord!

Przemysław Półgęsek Żużel

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski zwyciężyła eWinner 1. ligę i awansowała do PGE Ekstraligi. W sezonie 1998, gdy po raz ostatni klub z tego miasta gościł w najwyższej klasie rozgrywkowej, ustanowił on niechlubny rekord. Coraz więcej kibiców obawia się, że za rok mogą wyśrubować go jeszcze bardziej.