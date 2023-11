Mieli jechać po medal, ale się obrazili? Cuda w USA

W Europie zakończony już został sezon żużlowy. Dziś zresztą miało się to wydarzyć oficjalnie, ale odwołano turniej w Świętochłowicach. W związku z tym można już napisać, że najbliższe oficjalne ściganie na klasycznym torze zobaczymy najwcześniej w lutym, bo to wtedy powinna zostać tradycyjnie rozegrana pierwsza kolejka ligi francuskiej, bo tamtejszy klimat daje takie możliwości. W Polsce wtedy jeszcze organizowane są w tamtym czasie zawody ice speedwaya.

W trakcie przerwy między sezonami w Europie, odbywają się jednak zawody poza jej granicami, na przykład w USA. Kilka dni temu rozegrano finał tego kraju w zawodach par, podczas którego nie brakowało ciekawych sytuacji. Jak widać, w zawodach nie musi być jakichś wielkich gwiazd, by były interesujące rzeczy. We wspomnianym turnieju najlepsze działo się pod koniec. Dwóch żużlowców z bliżej nieznanych przyczyn nie wyjechało do biegu.

Duet obraził się na kogoś?

Billy Janniro i Chris Kerr w końcówce rundy zasadniczej uczestniczyli w dość kontrowersyjnym wyścigu, w którym ewidentnie były problemy z maszyną startową. Bieg powtórzono, ale oni do niego nie wyjechali. Zarządzono więc powtórkę powtórki i wtedy już panowie się pojawili. W półfinale trafili jednak na najlepszych tego dnia braci Ruml, ale do tego wyścigu także nie wyjechali. Oficjalne powody nie są znane, ale wiele źródeł mówi o tym, że panowie Janniro i Kerr po prostu się obrazili. Na kogo? To już pytanie do nich samych.

Zawody takie jak mistrzostwa USA par czy podobne turnieje w Australii to jedyne co w sezonie zimowym pozostało sympatykom klasycznej odmiany sportu żużlowego. Rzecz jasna już za dwa tygodnie pierwsza gala lodowa w niemieckim Freital, potem jak zawsze sezon ice speedwaya w mroźnej Skandynawii, ale dla zdecydowanej większości kibiców to nie jest to samo. Oni już czekają na kolejny sezon w Europie, który tak jak pisaliśmy rozpocznie się pod koniec lutego. Polskie ligi wystartują na początku kwietnia.

Lepszy start pary gości / Romualds Rubenis / Flipper Jarosław Pabijan

Start biegu w Stralsund / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan