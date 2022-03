Mieli gonić Lecha, muszą łatać dziury w składzie

W kadrze PSŻ-u Poznań na sezon 2022 znalazło się dwóch Rosjan - Władimir Borodulin i Aleksandr Kajbuszew. Wiadomo, że - przynajmniej na razie - ich starty nie są możliwe, ze względu na sankcje wprowadzone przez Międzynarodową Federację Motocyklową i Polski Związek Motorowy. Wydaje się jednak, że potencjał sportowy poznaniaków znacząco się nie zmniejszy.

Pierwszy z nich, Władimir Borodulin, był przymierzany do walki o skład, w której nie byłby bez szans. Choć w dwóch ostatnich latach zbyt wiele w barwach Orła Łódź nie jeździł, w Poznaniu liczyli, że nawiąże swoją formą do lat 2017-2019, w których był czołową postacią poznańskiej drużyny. Jego brak nie powinien być jednak dużym ciosem dla drużyny. W odwodzie jest jeszcze Chris Harris czy Polacy - Kevin Fajfer i Robert Chmiel.

Podobnie sytuacja ma się z Aleksandrem Kajbuszewem. Młody żużlowiec jest wciąż nieopierzonym zawodnikiem - do tej pory wystartował w polskich ligach w trzech biegach, w których zdobył dwa punkty i jeden bonus. Dodatkowo, o sile formacji juniorskiej poznańskiej drużyny mają stanowić goście z Ostrowa - Sebastian Szostak i Kacper Grzelak. Do tego w kadrze drużyny jest Duńczyk, Kevin Juhl Pedersen oraz wypożyczony z Betard Sparty Wrocław Francis Gusts.

Łoktajew nie może wyjechać z Ukrainy

Dużo większym problemem jest strata Aleksandra Łoktajewa. Ukraiński żużlowiec urodzony w Rosji nie zdążył wyjechać z Ukrainy przed wprowadzeniem zakazu wyjazdu z kraju mężczyzn w wieku 18 - 60 lat. Przebywa teraz na terytorium państwa, w którym toczy się wojna i na tę chwilę nie jest możliwy jego przyjazd do Polski.

To duża strata dla poznańskiej drużyny, bowiem Łoktajew był bardzo solidnym żużlowcem w eWinner 1. Lidze. Spodziewano się, że w 2. Lidze Żużlowej, czyli w niższej klasie rozgrywkowej będzie wręcz dominował. Obecnie jest to jednak niemożliwe i nie wiadomo, kiedy ten stan ulegnie zmianie.

W teorii na starty na pozycji seniora jest gotowy Francis Gusts, ale gdyby udało się pozyskać zawodnika na poziomie Aleksandra Łoktajewa, siła rażenia poznańskiej drużyny byłaby jeszcze większa. Kilka tygodni temu spekulowano na temat możliwego pozyskania przez PSŻ Rune Holty. Gdyby ten transfer udało się dopiąć, poznaniacy byliby murowanym kandydatem do awansu do eWinner 1. Ligi. Temat jednak ucichł, a osoby związane z klubem przekonują, że nie ma obecnie powodów do paniki i nerwowych ruchów.