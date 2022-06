Mieli dziewiątego zawodnika. Kłócił się z Hampelem

Nadgorliwy kierownik startu. To się zdarza. Właśnie z kimś takim mieliśmy do czynienia w meczu Betard Sparty z Motorem (45:45).

Dziewiąty zawodnik Sparty przeszkadzał żużlowcom Motoru na starcie

- Hampel i Drabik stoją prosto a ten ... mierzy ekierką i jeszcze ich poprawia - irytowali się kibice, bo też zachowanie zawodników Motoru nie uprawniało kierownika do takiej reakcji. Hampel był zresztą mocno zdenerwowany zachowaniem kierownika i w końcu powiedział mu kilka ostrych słów.

- To było coś w stylu: wypad stąd - mówił Hampel w mix-zonie dla Canal+. -Takie zachowanie kierownika bardzo dekoncentruje. My musimy stać najdalej 10 centymetrów od taśmy. Ja stałem pięć, a on mnie podciągał jeszcze bliżej. Myślę, że to przesada.

Reklama

Z Hampelem zgodził się szef sędziów Leszek Demski, który w Magazynie PGE Ekstraligi przyznał wprost, że z tym ustawianiem pod taśmą nie wolno przesadzać.

Dlatego zawodnicy jeżdżacy na żużlu odsuwają się od taśmy

Z nadgorliwością kierownika, choć nieco mniejszą, mieliśmy też do czynienia w piątkowym meczu Arged Malesy Ostrów z Moje Bermudy Stalą Gorzów (34:55). Tobiasz Musielak, który komentował to spotkanie dla Eleven Sport z Michałem Korościelem zwrócił nawet uwagę, że w miarę upływu meczu zawodnicy są zmuszeni oddalać się od taśmy.

Startujący zawodnik opiera tylne koło motocykla na rancie koleiny. Każdy kolejny bieg powoduje jednak, że koleina staje się coraz dłuższa, a rant się przesuwa. To właśnie stąd bierze się ta tolerancja i możliwość ustawienia motocykla 10 centymetrów od taśmy. Dodajmy, że zawodnicy bardzo często zasypują koleinę, zbierając butem luźny materiał. Usypują w takiej koleinie górkę, a potem ją ubijają. Tylne koło ustawiają na krawędzi górki lub na jej szczycie. W zależności od preferencji.