Mieli być chłopcami do bicia, a prawie wyleczyli gwiazdy z medalu

Happy-end dla Moje Bermudy Stali zapowiedziała już pierwsza seria. Znów w innej lidze wydawał się być Bartosz Zmarzlik. Ponadto siebie z wrocławskiej rundy Grand Prix nie przypominał Martin Vaculik, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Słowak w zaledwie kilkanaście godzin ze średniaka przeobraził się w zawodnika klasy światowej i gdyby tylko chciał, to wyścigi wygrywałby jedną ręką.

Gospodarze szybko zbudowali sobie solidną przewagę, której nie stracili do samego końca spotkania. Ogromna w tym zasługa nie tylko liderów. Klasą dla samego siebie w początkowej fazie zawodów był zwłaszcza Oskar Paluch. Fenomenalny nastolatek jeszcze tydzień temu przymusowo oglądał poczynania kolegów z zespołu w telewizji, a w niedzielę jak gdyby nic wsiadł na motocykl, wygrał bieg młodzieżowy i pokazał plecy Jackowi Holderowi.

W szeregach gości młodzieżowcy też nie spisywali się najgorzej. Najpierw wyrwali oni cenny remis w gonitwie juniorskiej. Potem zaś cenne "oczka" zdobywał Krzysztof Lewandowski. Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia przypomniał tym samym kibicom, dlaczego przylgnęła do niego taka łatka, ponieważ udało mu się aż dwukrotnie ograć Patricka Hansena na domowym torze.

Gdyby tak ambitnie spisywały się największe gwiazdy For Nature Solutions Apatora, to mecz trzymałby w napięciu do ostatniej gonitwy. Tak się jednak nie stało, bo poza Robertem Lambertem oraz Jackiem Holderem próżno było szukać w zespole prowadzonym przez Roberta Sawinę jakichkolwiek jasnych punktów.