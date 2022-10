Rune Holta pokazał, jak zarobić wielką kasę

Na to rutynowany zawodnik jednak się nie zdecydował. Wybrał 2. Ligę Żużlową, gdzie znacznie łatwiej było mu skutecznie rywalizować. Źle i tak na tym nie wyszedł. W środowisku mówiło się, że za sam podpis pod kontraktem ze SpecHouse PSŻ-em Poznań miał dostać 450 tys. zł. Jego stawka za punkt wynosić miała 3,5 tys. zł. Żużlowiec zdobył w sezonie 155 punktów razem z bonusami. Z naszych kalkulacji wynika więc, że tylko za same punkty wystawił fakturę przekraczającą 542 tys. zł.

Miedziński nie musi się spieszyć

Holta podobny scenariusz podobno rozważa także w tym roku. Podobną drogą pójdzie najpewniej Adrian Miedziński, który walczy o powrót do zdrowia i na tor po koszmarnym upadku, w wyniku którego nabawił się urazu głowy. Dzisiaj kluby dość ostrożnie podchodzą do torunianina, bo nie są pewne, że zdoła się wyleczyć i co więcej - czy powrót do rywalizacji w jego przypadku ma sens.