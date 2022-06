Michelsenów dwóch. Na GP musi zmienić dublera

Noty dla zawodników Motoru Lublin:

Jarosław Hampel 5. Zdecydowanie swoje zrobił. Po fatalnym początku sezonu, Hampel regularnie kręci się w okolicy dwucyfrówek. W meczu ze Spartą był pewny i skuteczny, choć oczywiście nie ustrzegł się wpadek, jak przystało na siebie.

Maksym Drabik 3. Jak na niego, kiepsko. Wygrał tylko jeden raz, męczył się na trasie, upadał i był wyprzedzany. Drabikowi można jednak wybaczyć, bo ten sezon ma świetny, a poza tym jego słabsza postawa nie zabrała drużynie zwycięstwa.

Mikkel Michelsen 6. Co tu pisać? W sobotę w Teterow nie istniał, w niedzielę w meczu z mistrzem Polski przeszedł samego siebie. To był jeden z najlepszych występów jakiegokolwiek żużlowca w ostatnich latach. W GP ma chyba jakiegoś dublera, który nieudolnie go zastępuje. Inaczej nie da się tego wytłumaczyć.

Wiktor Lampart 2+. Wygrany bieg młodzieżowy. I to tyle. Od medalisty IMŚJ na własnym torze wymaga się jednak więcej.

Mateusz Cierniak 3+. Dwa podwójne zwycięstwa i jedno zero. Cierniak nie zawiódł i był lepszy od Lamparta. Powoli zresztą zaczyna go przerastać także w innych rozgrywkach.

Dominik Kubera 4+. Wynik punktowo wygląda dobrze (10+1), ale to był jakiś szarpany mecz w jego wykonaniu, o czym sam mówił. Jak na siebie chyba był dość wolny, do tego przytrafiały mu się upadki. Tak czy inaczej, był jednym z autorów wygranej nad Spartą.

Noty dla zawodników Betard Sparty Wrocław:

Tai Woffinden 4-. Średnio, jak na trzykrotnego mistrza świata. Woffinden niczego specjalnego w Lublinie nie pokazał, a w niektórych biegach był zupełnie bezradny. Wciąż nie ma regularności, która od zawodnika tej klasy jest wymagana.

Daniel Bewley 4-. 8 punktów i bonus, ale nawet nie wygrał biegu. Do Bewleya musimy już podchodzić bardziej restrykcyjnie, bo mówimy o uczestniku cyklu GP. To był przeciętny występ.

Gleb Czugunow 2. Tu z kolei występ słaby. Nie pierwszy raz. Czugunow zazwyczaj w Lublinie jeździł dobrze, ale w niedzielę zupełnie się gubił. To właśnie jego punktów zabrakło, by coś więcej ugrać.

Maciej Janowski 6. Fantastyczny występ. Takiego Janowskiego ogląda się z przyjemnością. Co prawda nie zdobył kompletu, ale styl jego jazdy był cudowny. I aż żal bierze, że nie mogło tak być w sobotę w Teterow.

Bartłomiej Kowalski 2. Słabo. Zwłaszcza, jeśli mówimy o zawodniku rozchwytywanym zimą przez połowę ligi. Niczego nie pokazał, poza ostrą i przegraną walką z Cierniakiem.

Michał Curzytek 1. Nie ma sensu się nad nim pastwić.