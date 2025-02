Kolarskie przygotowanie

Rowery na zgrupowaniu to już prawdziwa żużlowa tradycja. Spora część z nich nie zapomina o kolarstwie także w trakcie sezonu, gdzie niemalże codziennie można niektórych zawodników spotkać na szosie. Czasami miało to poważne skutki. Niespełna 2 lata temu Leon Madsen został potrącony przez samochód, ale na szczęście nic mu się nie stało.



Prawdziwym fenomenem w tej dziedzinie jest polska ikona żużla - były zawodnik i trener Marek Cieślak. Legenda Włókniarza Częstochowa, mimo że skończył już 70 lat, wciąż imponuje formą, pokonując na rowerze od 11 do 15 tysięcy kilometrów rocznie. To on u wielu zawodników zaszczepił gen jazdy na rowerze jako formy przygotowania.