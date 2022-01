Piotr Kaczorek, Interia: Przenosisz się do Gniezna. Dlaczego wybrałeś Start?

Michael Jepsen Jensen, Aforti Start Gniezno: Działacze byli mną bardzo zainteresowani od początku negocjacji. Byli też bardzo profesjonalni i uznałem, że rzeczy, które robią, są bardzo interesujące.

Słyszałem, że w zasadzie od początku rozmów w Gnieźnie byłeś zdecydowany na Start. To prawda?

- Tak. Wiele czynników o tym zadecydowało, ale podoba mi się, jak działają i oczywiście rozmawiałem też z Frederikiem (Jakobsenem - dop. red.) i Peterem (Kildemandem - dop. red.), jak się tutaj sprawy mają. Obaj byli zadowoleni, więc zdecydowałem się dołączyć do drużyny.

Przenosisz się z Rybnika. Była w ogóle opcja, żeby tam zostać?

- Miałem inne opcje.

Jakiś czas temu prezes klubu, Krzysztof Mrozek, często się na Twój temat wypowiadał. Widzę, że się uśmiechasz, więc zakładam, że słyszałeś, co mówił.

- Nie, nie słyszałem.

Więc powiedział w sumie trzy rzeczy. Pierwsza z nich, to że nie potrafisz współpracować na torze, że ROW Rybnik przez ciebie stracił...

- (śmiech)

...stracił 54 punkty, a przynajmniej tak to wyliczyli w Rybniku. Prezes Mrozek mówił, że przez błędy na dystansie zdarzało się nawet, że z 5:1 robiło się 1:5. Możesz się odnieść do tych słów? Zgadzasz się z tym?

- Nie, uważam, że powinien otworzyć oczy.

Druga kwestia dotyczyła treningów. Mrozek twierdzi, że przed meczem półfinałowym w Ostrowie miałeś trenować trzy dni, ale razem z Pontusem Apsgrenem trenowaliście tylko jednego dnia. Dodatkowo, miałeś nie chcieć rywalizować z Siergiejem Łogaczowem spod taśmy. To prawda?

- Byłem jedynym zawodnikiem, który stawiał się na każdym treningu, na który był wezwany, więc to gó*** prawda. Jestem też jedynym, który mówił, że to nie ma znaczenia. Jeśli mamy się ścigać, w porządku, ścigajmy się, ale chcę o tym wiedzieć zanim wyjadę z Danii. Gdy wypadłem ze składu wiedziałem, że jest w drużynie nowy zawodnik, bo jeździłem z Pontusem w Szwecji. Klub i tak chciał, żebym przyjechał na trening. Oczywiście, jeśli jadę w meczu, przyjeżdżam na trening, ale jeśli nie ma na to szans, to dlaczego miałbym w nim brać udział? Więc nie, uważam, że to gówno prawda.

Ostatnie stwierdzenie dotyczyło toru w Gnieźnie, że nie jest on dobry dla ciebie, ponieważ lubisz jeździć na osłabionych motocyklach. Dodatkowo, w meczu w Gnieźnie zdobyłeś cztery punkty. Jak ty się czujesz na tym owalu? Co sądzisz o zmianach, które zajdą na tym torze?

- Dla mnie to nie ma znaczenia. Jestem profesjonalistą - przyjadę i sobie poradzę. Mecz w tym sezonie nie był najlepszy w moim wykonaniu, ale były też inne problemy, więc się tym nie przejmuję. Uważam, że geometria tego toru jest dla mnie prawdopodobnie lepsza, niż ta w Rybniku, ale uważam, że podczas meczów domowych radziłem sobie całkiem dobrze. U mnie jest kwestia tego, że na wielu spośród torów pierwszoligowych nigdy tak naprawdę się nie ścigałem. W Gnieźnie pojechałem raz w SEC w 2020 roku, pojechałem w meczu ligowym w 2021 roku i byłem chyba w 2011 roku na finale IMŚJ. Może byłem też na jednym spotkaniu ekstraligowym.

Pewnie w 2013 roku.

- Tak mi się wydaje, więc to wszystkie moje występy w Gnieźnie. Kiedy pojechaliśmy do Ostrowa na mecz półfinałowy, zapytałem, czy mógłbym wziąć udział w próbie toru, ponieważ nigdy nie ścigałem się na tym torze. Wszyscy byli zaskoczeni, dlatego powiedziałem "no tak, nie wzięliście mnie do składu na mecz w rundzie zasadniczej, więc nigdy się tu nie ścigałem". Odjechałem może kiedyś jakiś sparing i to tyle, ale do jasnej cholery. Zacząłem ścigać się w Polsce w 2010 roku. Ostatni sezon był moim pierwszym sezonem na drugim poziomie rozgrywkowym. Cały ten czas ścigałem się w Ekstralidze, więc części torów oczywiście nie znam, nigdy na nich nie byłem. Być może potrzebowałbym kółka albo dwóch, żeby złapać kąty. Też gdy byłem w zeszłym roku w Gnieźnie miałem problemy z silnikami, co spowodowało, że zmieniałem tunerów i kilka innych rzecz, co z kolei pozwala mi wierzyć, że niektóre rzeczy się zmienią na lepsze w przyszłym sezonie. Miałem pewne problemy, zająłem się nimi i będą one rozwiązane przed przyszłym rokiem. Wiele rzeczy dzieje się w tle mieliśmy kilka umów w naszej firmie i przez pandemię oberwaliśmy bardzo mocno, co też jest trudne, ale takie jest życie.

Teraz będziesz zdobywał punkty dla Startu Gniezno. Co sądzisz o tej drużynie? Sporo mówi się o tym, że to nie jest zbyt mocny skład i Start będzie walczył w dolnej części tabeli.

- W dupie mam to, co na papierze. Patrząc na ten skład myślę, że będziemy mieli sporo radości i uważam, że zaskoczymy.

Gdyby nie przepis o zawodniku do lat 24 dalej jeźdizłbyś w PGE Ekstralidze?

Miałem nawet oferty z PGE Ekstraligi na ten sezon. 2020 rok był dla mnie trudny i nie czerpałem z tego radości. Jestem zawodnikiem, który potrzebuje trochę czasu na motocyklu. Jazda w Szwecji, Danii i w Polsce to coś, czego teraz potrzebuję, ponieważ muszę kręcić więcej kółek, nie tylko na treningach. Więc tak, oczywiście sprawy miałyby się inaczej, gdyby nie ten przepis, ale akceptuję wyzwanie w niższej lidze. Mam nadzieję, że stać nas na coś pozytywnego i nie wypełniam tu tylko kontraktu, powiedzmy, rocznego. Nigdy nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Chcę być lepszy i wiem, że mnie na to stać, więc staram się wszystko poskładać do kupy, żeby tak się stało.

Rozmawiał Piotr Kaczorek