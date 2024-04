Miażdżąca końcówka faworyta. Mistrz świata znów żenujący

Ten mecz miał jednego faworyta. Betard Sparta Wrocław to jedna z najlepszych drużyn w Polsce i obecnie najbogatszy klub w kraju. Aspiracje przed sezonem 2024 były bardzo proste: zdetronizować Motor Lublin. Na ten moment jednak niewiele wskazuje na realizację tego celu. Wrocławianie w pierwszej kolejce męczyli się u siebie z Falubazem i wiele osób mówiło, że to nie był żaden przypadek. Spotkanie z GKM-em miało pokazać, że Sparta wciąż jest bardzo mocna. Ale czy pokazało? To raczej mocno dyskusyjne.

