Miasto tonie w wodzie. Otwarcie kolejki odwołane

Starcie w Gorzowie jest pierwszym odwołanym pojedynkiem ekstraligowym w tym roku ze względu na złe warunki atmosferyczne. Co prawda takich decyzji miało być już mniej po wprowadzeniu obowiązkowych plandek. Dziś być może zdały one egzamin, jednak ogromna nawałnica spowodowała zalanie parku maszyn. Wjazd do niego przypomina obecnie jeden wielki basen, a woda w niektórych miejscach sięga nawet do kostek.