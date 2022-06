Miarka się przebrała. Chcą go wymienić na 16-latka

Michał Konarski Żużel

W poniedziałek urodziny miał Mateusz Affelt, talent z Apatora. Jako że tym samym zdobył uprawnienia do startu w lidze, duża część kibiców chce go w składzie do końca sezonu, zamiast Denisa Zielińskiego.

Zdjęcie Denis Zieliński / Marcin Karczewski / Newspix