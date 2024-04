Miało być łatwo i przyjemnie, a tu niespodzianka. Co się dzieje z kapitanem?

Gdybyśmy przyznawali punkty za styl, to Krono-Plast Włókniarz na pewno byłby właśnie w czołówce ligowej tabeli. Częstochowianie co prawda fatalnie rozpoczęli spotkanie w Gorzowie, ale potem podobnie jak dwa tygodnie temu w Lesznie doprowadzili do ciekawej końcówki. Do domu podopieczni Janusza Ślączki znów wracają jednak bez punktów. W szeregach gospodarzy kolejny raz w kratkę pojechał Martin Vaculik. Kapitan ebut.pl Stali musi czym prędzej ustabilizować formę.