Miał zawojować świat. Teraz rozmienia się na drobne

Michaiłow był na celowniku polskich klubów

Największe zainteresowanie polskich klubów swoją osobą Michaiłow budził przed sezonami 2021 i 2022. W 2020 roku Lokomotiv spadł do II ligi, a to nie był wymarzony poziom dla zawodnika planującego zrobić krok do przodu w karierze. Mocno o niego zabiegało Zdunek Wybrzeże. Żużlowiec był zainteresowany transferem, jednak na Łotwie zatrzymał go ważny kontrakt.



Rok później miał jeszcze więcej propozycji. Gdańszczanie o nim nie zapomnieli, ale do gry wkroczyły jeszcze inne kluby: Start Gniezno i Polonia Bydgoszcz. Wybór padł na ten ostatni ośrodek. Trener Kokin przestrzegał Michaiłowa tłumacząc, że tor w Bydgoszczy nie będzie mu sprzyjał. Miał rację. Prezes Jerzy Kanclerz podpisał z Łotyszem dwuletni kontrakt, a już po jednym sezonie dał mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.